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Масштабное ДТП в Ровенской области: число погибших выросло
26.06.2018, 11:35

Дания выделит 2,2 млрд грн на поддержку реформ в Украине

Дания выделит 2,2 млрд грн на поддержку реформ в Украине

В течение следующих пяти лет Дания выделит 2,2 млрд грн финансовой помощи Украине

В течение следующих пяти лет Дания выделит на поддержку Украины 530 млн датских крон (2,2 млрд грн). Об этом говорится в статье премьер-министров Украины и Дании для Европейской правды.

Средства пойдут на поддержку эффективного управления, защиту прав человека и устойчивый экономический рост в Украине.

Главы правительств Владимир Гройсман и Ларс Люкке Расмуссен отмечают, что международная поддержка украинских усилий в направлении реформ особенно важна на фоне попыток РФ остановить западный курс Украины.

"Для Украины частью ответа на этот вызов является дальнейшее отстаивание европейских ценностей и построение реформированного и процветающего общества. Европа заинтересована в поддержке этих усилий", - отмечается в статье.

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Теги: владимир гройсман, ЕС, экономика, дания, Ларс Люкке Расмуссен
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