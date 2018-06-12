Дочь и зять Трампа стали богаче на десятки миллионов долларов

Согласно финотчетности Белого дома, состояние Иванки Трамп и Джареда Кушнера оценивается от $229 млн до $786 млн

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За прошедший год стоимость активов дочери президента США Иванки Трамп и ее мужа – старшего советника главы государства Джареда Кушнера, увеличилась на несколько десятков миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на предоставленные Белым домом сведения об их финансовом состоянии.

Согласно отчетности, стоимость их активов оценивается от $229 млн до $786 млн. В прошлом году этот показатель составлял от $203 млн до $740 млн.

При этом издание отмечает, что оценка их доход может являться не точной, так бренд одежды и аксессуаров, который ранее Иванка Трамп передала в трастовый фонд, стоит более $50 млн. Кроме того, по информации газеты, супругам также принадлежит "массив активов недвижимости", состоящий в основном из квартир и офисных зданий.

Издание напоминает, что в 2017 году долговые обязательства зятя и дочери президента США Дональда Трампа доходили до $200 млн, из которых только $65 млн были выплачены.

До назначения Трампа главой Белого дома, его дочь занимала должность одного из трех вице-президентов Trump Organization, занимающейся строительством, а также развитием собственной линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров.