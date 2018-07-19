Доллар на мировых рынках подорожал до годового максимума

Индекс доллара (курс доллара к корзине из шести основных валют) сегодня, 19 июля, вырос на 0,5% - до годового максимума. Об этом сообщает Reuters.
Аналитики объясняют укрепление доллара прежде всего слабой статистикой в еврозоне и Великобритании, а также неопределенностью насчет Brexit. Британский фунт, например, на этом фоне подешевел до $1,3 и ниже - впервые за десять месяцев.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.