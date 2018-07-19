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19.07.2018, 15:25

Доллар на мировых рынках подорожал до годового максимума

Доллар на мировых рынках подорожал до годового максимума

Курс доллара к корзине из шести основных валют вырос до максимума с июля прошлого года

Индекс доллара (курс доллара к корзине из шести основных валют) сегодня, 19 июля, вырос на 0,5% - до годового максимума. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики объясняют укрепление доллара прежде всего слабой статистикой в еврозоне и Великобритании, а также неопределенностью насчет Brexit. Британский фунт, например, на этом фоне подешевел до $1,3 и ниже - впервые за десять месяцев.

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Теги: курсы валют, экономика, доллар, brexit, евро
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