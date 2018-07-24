Доллар подорожал на 5 копеек к закрытию межбанка

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В понедельник, 23 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,52/26,56, к закрытию котировки составили 26,57/26,59.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,54, максимальные – 26,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,58, максимальные – 26,6.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,42/0,4211, к закрытию котировки составили 0,4234/0,4241.

Торги по евро начались с котировок 30,9223/30,9689, к закрытию котировки составили 31,1081/31,1289.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"