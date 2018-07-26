Доллар прибавил 10 копеек к закрытию межбанка

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00

Реклама Реклама

В среду, 25 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,6/26,63, к закрытию котировки составили 26,72/26,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,62, максимальные – 26,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,65, максимальные – 26,74.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4224/0,4232, к закрытию котировки составили 0,4243/0,4249.

Торги по евро начались с котировок 31,1762/31,2002, к закрытию котировки составили 31,2169/31,2296.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"