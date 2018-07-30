Доллар в украинских банках продолжает дорожать

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,26 коп – до 26,9763 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи – 26,65 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,1 коп и составляет 30,927 грн, средний курс продажи вырос на 2,77 коп до 31,564. Продать евро дороже можно за 31,15 грн, купить дешевле – за 31,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,874 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 4,31 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,16 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.
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