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18.06.2018, 17:46

Доля местных бюджетов в сводном составит более 50%, - Порошенко

Доля местных бюджетов в сводном составит более 50%, - Порошенко

Президент Украины рассказал о финансовых возможностях местных бюджетов благодаря децентрализации

Доля местных бюджетов с трансфертами в сводном бюджете Украины по итогам текущего года будет составлять 51,5%, сообщает пресс-служба президента.

Петр Порошенко напомним, что во времена, когда он был народным депутатом и возглавлял парламентский бюджетный комитет, доля местных бюджетов едва превышала 30%, в 2014 - 2015 годах была 45%.

"В этом году доля местных налогов и сборов в собственных доходах местных бюджетов составит, по прогнозу, 30%. Собственная доходная база, куда никто ни откуда не лезет. Это ваши деньги. В 2014 году, до начала децентрализации, она составляла менее 1%. В 2015 году, уже по итогам первого года реформы, выросла до почти 27%", - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что от 2014 года и до сих пор, государственная поддержка на развитие территориальных общин и развитие их инфраструктуры выросла в 39 раз. По его данным, в 2014 году господержка оценилась в 500 млн грн, в этом году – почти в 20 млрд грн.

Он также отметил, что благодаря изменениям в налоговое и бюджетное законодательство, поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 24%. При этом в 665 территориальных общинах такой прирост в среднем составил 65%.

"Объединенные территориальные общины получили статус городов областного подчинения и в отличие от других, органы местного самоуправления и объединенных территориальных общин, кроме собственных доходов, направления получают в свои бюджеты финансовые ресурсы в виде трансферта из государственного бюджета. 665 объединенных территориальных общин уже сейчас находятся в прямых межбюджетных отношениях с государственным бюджетом Украины", - отметил президент, добавив, что согласно плану перспективного развития добровольного формирования общин, предусмотрено создание 1,2 тыс. таких общин.

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Теги: децентрализация, петр порошенко, госбюджет, местный бюджет
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