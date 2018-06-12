Нацбанк назвал долю долгов крупнейших бизнес-групп Украины

Согласно отчетности Нацбанка, доля "плохих" кредитов ТОП-5 крупнейших бизнес-групп даже без Привата достигает 82%

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Крупнейшие бизнес-группы Украины очень плохо обслуживают свои кредиты, доля проблемной задолженности по ним составляет более 90%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Евгения Дубогрыза.

"Без учета группы Приват у нас доля проблемной задолженности ТОП-5 бизнес-групп - это 82%. С Приватом - это 93%!, - сказал он на презентации 5-го Отчета о финансовой стабильности.

Согласно документу, суммарный объем валовых кредитов пятерке наибольших бизнес-групп составляет около 125 млрд грн, или 14% всех кредитов корпоративному сектору.

НБУ уточняет, что на десятку крупнейших бизнес-групп приходится 21% всех кредитов, на двадцатку - 27%, тогда как доля "плохих" кредитов у них соответственно 79% и 76%.

"Очень много кредитов у нас сконцентрировано и приходится или на больших заемщиков, или на крупнейшие бизнес-группы. И именно в крупнейших бизнес-группах - должниках Украины зафиксирована наихудшая платежная дисциплина", – констатировал Дубогрыз.

По его словам, в ходе переговоров с заемщиками и банками НБУ видит негативную тенденцию. Дубогрыз отметил, что крупные недобросовестные заемщики специально затягивают реструктуризацию долгов, ждут, а иногда и требуют от банков льготных условий, в частности списания части долга или нулевые проценты на годы с погашением в конце срока.

"По большому счету, должники сейчас имеют больше силы, тем более возможности, не платить по своим долгам, чем банки работать с этими должниками", - добавил представитель Нацбанка, призвав к принятию законов о защите кредиторов и реформе судебной системы. "Если банки не будут координироваться с целью урегулирования задолженности больших групп, эти долги никогда не будут возвращены", - подчеркивается в свежем Отчете НБУ о финансовой стабильности.