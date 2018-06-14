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14.06.2018, 12:22

ЕБРР выделит Украине 250 млн евро на "зеленую" энергетику

ЕБРР выделит Украине 250 млн евро на "зеленую" энергетику

ЕБРР готовит новую программу поддержки развития украинской энергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовит новую программу для поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине. Об этом говорится в описании программы на сайте банка.

Согласно описанию, новая программа USELF-III предусматривает выделение кредита в размере 250 млн евро.  

"Целью программы является помощь Украине для достижения 11% валового конечного потребления электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году, как это предусмотрено Национальным планом действий по возобновляемой энергии, утвержденного в октябре 2014 года", - отметили в финучреждении.

Новая программа будет запушена для замены действующей программы USELF, срок действия которой заканчивается 30 июня 2018 года. Отмечается, что за время действия оригинальной программы банк профинансировал украинские проекты альтернативной энергетики на общую сумму свыше 100 млн евро.

По данным  Госэнергоэффективности, за последние три года в Украине привлекли более 700 млн евро инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.

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Теги: программа развития, ЕБРР, зеленая энергетика, USELF
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