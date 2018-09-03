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03.09.2018, 12:57

Единый казначейский счет рекордно вырос

Единый казначейский счет рекордно вырос

В августе остаток средств на едином казначейском счете вырос в 13,5 раз

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы на 1 сентября 2018 года составил 27,085 млрд грн, тогда как на 1 число прошлого месяца он был на уровне 1,995 млрд грн, что в 13,5 раз меньше. Об этом Госказначейство сообщает на официальном сайте.

В июле остаток средств на едином казначейском счете составил 9,4 млрд грн, сократившись за месяц на 2,1 млрд грн.

Отметим, что в прошлом месяце остаток на едином казначейском счете был самым минимальным за текущий год. До этого минимальный остаток был зафиксирован в январе - 5 млрд грн. Максимальный остаток Госказначейство зафиксировало в этом месяце, до этого – в феврале (20,1 млрд грн).

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Теги: госказначейство, единый казначейский счет
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