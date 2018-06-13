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Нидерланды одобрили соглашение с Украиной о суде по MH17
13.06.2018, 09:25

ЕК призвала Европарламент одобрить новую финпомощь Украине

ЕК призвала Европарламент одобрить новую финпомощь Украине

Вице-президент ЕК призвал поддержать предложение комиссии о новой макрофинансовой помощи Украине в 1 млрд евро

Еврокомиссия призвала Европарламент одобрить новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 1 млрд евро. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на речь вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса на слушаниях в ЕП по поводу этого пакета поддержки.

"Партнерство между Украиной и Евросоюзом стало глубже и сильнее. Я прошу вашей поддержки в сохранении этого импульса через одобрение предложения о макрофинансовой помощи", - сказал он.

Ожидается, что Европарламент по пакету финпомощи, предложенному Еврокомиссией несколько месяцев назад, проголосует на пленарной сессии в среду, 13 июня.

При этом, по информации источников издания, окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС может произойти в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать украинские власти для получения кредитов в рамках этой программы, сообщил собеседник. 

Согласно проекту предложений об оказании финансовой помощи Украине, Евросоюз планировал выдать эту помощь двумя траншами. Программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

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Теги: европарламент, реформы, еврокомиссия, финпомощь
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