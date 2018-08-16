Эрдоган и Макрон договорились укреплять сотрудничество - СМИ

ПрезидентТурции Реджеп Тайип Эрдоган и его французский коллега Эмманнюэль Макрон договорились укреплять сотрудничество между странами. Об этом пишет Reuters, ссылась на источники в администрации турецкого президента.
Чиновники заявляют, что Эрдоган и Макрон провели сегодня, 16 августа, телефонный разговор и согласились с необходимостью развивать торговые и экономические связи и двусторонние инвестиции.
По их словам, министры финансов Турции и Франции скоро встретятся, чтобы обсудить эти вопросы.
Ранее сегодня сообщалось, что Катар заявил о намерении напрямую инвестировать в экономику Турции $15 млрд.
На прошлой неделе США удвоили пошлины на турецкие сталь (до 20%) и алюминий (до 50%).
Турция, в свою очередь, повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров: пассажирские автомобили (до 120%), алкогольные напитки (до 140%), табачные изделия американского производства (до 60%).
Кроме того, пошлины также затронут ввоз в Турцию американских косметический средств, бумаги и картона, а также риса, угля, орехов, древесинных отходов и ваты.
Торговая война между США и Турцией, вызванная политическими причинами, оказывает давление на курс турецкой лиры. Правда, в последние два дня лира в основном укрепляется к доллару.
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