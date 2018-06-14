ЕЦБ сегодня может объявить о прекращении выкупа активов

Сегодня представители Европейского центробанка рассмотрят вопрос завершения программы выкупа активов

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Европейский центральный банк сегодня, 14 июня, может объявить об окончании программы количественного смягчения (QE). Об этом пишет Reuters.

Если о сворачивании QE не будет объявлено сегодня, сотрудники ЕЦБ соберутся на встречу в июле. В любом случае, выкуп активов планировалось завершить в конце этого года, напоминает издание.

Регулятор давно сигнализировал, что его политика в еврозоне сместится от количественного смягчения к повышению ставок. Вместе с тем, валютный союз демонстрирует признаки замедления экономического роста, что может повлиять на решения ЕЦБ.

В ожидании информации от центробанка евро в парре с долларом дорожает. По данным Bloomberg Markets, с утра единая европейская валюта прибавила 0,24% - до $1,1819.

Федеральная резервная система (ФРС) США вчера приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 1,75-2%.В сообщении Федерального комитета по открытому рынку отмечается, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет.

Это уже второе повышение клю​чевой ставки в этом году. В марте ФРС также повысила ставку на 0,25 п.п. ФРС последовательно повышает базовую ставку с конца 2015 года. До этого она семь лет держалась на минимальном уровне.