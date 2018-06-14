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14.06.2018, 11:25

ЕЦБ сегодня может объявить о прекращении выкупа активов

ЕЦБ сегодня может объявить о прекращении выкупа активов

Сегодня представители Европейского центробанка рассмотрят вопрос завершения программы выкупа активов

Европейский центральный банк сегодня, 14 июня, может объявить об окончании программы количественного смягчения (QE). Об этом пишет Reuters.

Если о сворачивании QE не будет объявлено сегодня, сотрудники ЕЦБ соберутся на встречу в июле. В любом случае, выкуп активов планировалось завершить в конце этого года, напоминает издание.

Регулятор давно сигнализировал, что его политика в еврозоне сместится от количественного смягчения к повышению ставок. Вместе с тем, валютный союз демонстрирует признаки замедления экономического роста, что может повлиять на решения ЕЦБ.

В ожидании информации от центробанка евро в парре с долларом дорожает. По данным Bloomberg Markets, с утра единая европейская валюта прибавила 0,24% - до $1,1819.

Федеральная резервная система (ФРС) США вчера приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 1,75-2%.В сообщении Федерального комитета по открытому рынку отмечается, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет.

Это уже второе повышение клю​чевой ставки в этом году. В марте ФРС также повысила ставку на 0,25 п.п. ФРС последовательно повышает базовую ставку с конца 2015 года. До этого она семь лет держалась на минимальном уровне.

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Теги: ЕС, ЕЦБ, экономика, QE, евро
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