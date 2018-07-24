Еврокомиссия предлагает по €6 тыс. за каждого спасенного беженца

Еврокомиссия решила выплачивать денежные компенсации странам, которые согласятся принять беженцев, застрявших в лодках в Средиземном море

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Еврокомиссия сегодня, 24 июля, обнародовала план, согласно которому страны ЕС будут получать по €6 тыс. за каждого беженца, спасенного из лодок, которые сейчас находятся в Средиземном море. Как сообщает FT, Италия сразу же высказала несогласие с ним.

Предложение возникло у Еврокомиссии после того, как новое правительство Италии запретило спасательным лодкам с мигрантами причаливать к берегам страны.

Больше всех от этого плана выиграет Испания, которая на прошлой неделе приняла у себя 1,2 тыс. спасенных беженцев. Их приняли также Португалия, Франция и Мальта.

Италия же в ответ на предложение Еврокомиссии заявила, что в благотворительности не нуждается.