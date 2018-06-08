Европарламент 12-13 июня рассмотрит выделение Украине €1 млрд

12 и 13 июня депутаты Европарламента рассмотрят вопрос предоставления Украине макрофинансвой помощи в размере €1 млрд

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Европарламент 13 июня проголосует за предоставление Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Это следует из повестки дня пленарных заседаний Европарламента.

Днем ранее, 12 июня, европейские депутаты проведут дебаты по поводу предоставления Украине макрофинансовой помощи.

17 мая комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.

Новая программа предусматривает предоставление Украине двух траншей по €500 млн (15,4 млрд грн).

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере €600 млн (18,5 млрд грн), поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.

4 апреля стало известно, что Украина выполнила только одное условие ЕС для новой финпомощи, из четырех поставленных.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия официально утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.