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13.06.2018, 12:21

FIFA планирует заработать на ЧМ-2018 более $6 млрд

FIFA планирует заработать на ЧМ-2018 более $6 млрд

FIFA рассчитывает, что на этом чемпионате мира по футболу сможет заработать больше, чем на предыдущем

Международная федерация футбола (FIFA) рассчитывает заработать $6,1 млрд на Чемпионате мира в РФ, сообщает The New York Times.

Это на $1,3 млрд больше, чем FIFA заработала на предыдущем чемпионате в Бразилии, отмечает издание.

По последним оценкам FIFA, организация заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Ранее FiFA планировала получить от продажи прав на телетрансляции $3 млрд, но в итоге заработает на 2% больше. Кром того, по данным газеты, в этот раз FIFA удалось привлечь от спонсоров $1,65 млрд, что на $200 млн больше, чем планировалось.

ЧМ -2018 стартует с 14 июня и будет длиться до 15 июля. Матчи чемпионата будут проходить на 12 стадионах в 11 городах России.

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Теги: чм-2018, fifa, заработок, спонсоры
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