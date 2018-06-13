FIFA планирует заработать на ЧМ-2018 более $6 млрд

FIFA рассчитывает, что на этом чемпионате мира по футболу сможет заработать больше, чем на предыдущем

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Международная федерация футбола (FIFA) рассчитывает заработать $6,1 млрд на Чемпионате мира в РФ, сообщает The New York Times.

Это на $1,3 млрд больше, чем FIFA заработала на предыдущем чемпионате в Бразилии, отмечает издание.

По последним оценкам FIFA, организация заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Ранее FiFA планировала получить от продажи прав на телетрансляции $3 млрд, но в итоге заработает на 2% больше. Кром того, по данным газеты, в этот раз FIFA удалось привлечь от спонсоров $1,65 млрд, что на $200 млн больше, чем планировалось.

ЧМ -2018 стартует с 14 июня и будет длиться до 15 июля. Матчи чемпионата будут проходить на 12 стадионах в 11 городах России.