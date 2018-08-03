Фонд гарантирования будет по-новому работать с ипотекой

Фонд намерен продавать права требования по ипотеке через систему ProZorro.Продажи

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Фонд гарантирования вкладов физический лиц усовершенствует подход к продаже прав требования по кредитам физлиц, обеспеченными ипотекой.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, в первую очередь, изменения касаются политики формирования и продажи пулов. По новым принципам они будут торговаться в системе ProZorro.Продажи уже с сентября этого года.

Отмечается, что все не проданные на голландском аукционе ипотечные кредиты на следующие торги будут выставляться только в составе пула. При этом в состав такого "собранного лота" включаться минимум по 10 активов, совокупной стоимостью от 30 млн грн.

Пулы будут формироваться по принципу общности одной или нескольких признаков, таких как регион, валюта договора, период проведения торгов, местонахождение предмета залога и тому подобное, отмечают в Фонде.

В то же время, если аукционы по продаже пулов будут признаны несостоявшимися - в дальнейшем из них будут формироваться еще более крупные пулы, совокупной стоимостью ориентировочно от 100 млн грн.

Еще одна из ключевых изменений - пересмотр подхода к определению минимальной цены продажи для пулов ипотечных кредитов физических лиц. В ходе одного голландского аукциона стоимость пула максимально может снизиться лишь на 50% от начальной цены, подчеркнули в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования физлиц начал индивидуальную продажу ипотечных кредитов физических лиц осенью прошлого года. По данным Фонда, по состоянию на сегодня через индивидуальные торги прошло более 10 тыс. ипотечных кредитов, задолженность по которым составила около 26 млрд грн. Из них продано на индивидуальных торгах было 1,6 тыс. кредитов, задолженность по которым составила около 2 млрд грн. Средний уровень конверсии (соотношение цены продажи к балансовой задолженности) - 25%.