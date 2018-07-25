Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Масштабный теракт на рынке в Сирии: 38 погибших - фото
25.07.2018, 09:33

Фонд гарантирования выставит на торги третий пул на 1,7 млрд грн

Фонд гарантирования выставит на торги третий пул на 1,7 млрд грн

Три кредита ВиЭйБи Банка попробуют продать с одиннадцатой попытки

Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал на 10 сентября аукцион по продаже пула трех кредитов юридических лиц на 1,7 млрд грн, говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.

В состав лота вошли права требования по трем кредитам ВиЭйБи Банка. Средний срок просрочки исполнения обязательств по кредитам - 4 года. При этом в залоге банка находятся товары в обороте: горох, рапс, пшеница.

Это - третий пул активов юридических лиц, сформированный Фондом гарантирования по календарному принципу. До этого, как сообщает Фонд, права требования по этим кредитам пытались продать десять раз.

Предполагается, что в ходе аукциона цена на лоты может упасть с начальных 338 млн грн до 68 млн грн.

В начале июля Фонд гарантирования представил политику формирования пулов корпоративных кредитов. В основу был положен так называемый календарный подход, когда в состав пула в хронологическом порядке проведения аукционов включаются активы, индивидуальная продажа которых не состоялась. Каждый последующий лот начинает формироваться автоматически, как только предыдущий достигнет установленной нижней границы по размеру пула - общая сумма задолженности по кредитам достигнет 1 млрд грн.

Читайте также 

Выручить миллиард. Фонд гарантирования затеял оптовую распродажу

При этом, нормативными актами Фонда установлено еще одно ограничение: задолженность по индивидуальному активом, включенным в состав пула, не может превышать 50% от общей задолженности пула. Поэтому, если задолженность по одному кредиту составляет 1,5 млрд грн - в состав пула будут включены права требования еще по нескольким кредитам, суммарная задолженность по которым составит также 1,5 млрд грн. Поэтому фактический размер пулов может варьироваться от одного до нескольких миллиардов гривень.

Читайте также

Не под контролем. НБУ рассказал, когда справится с инфляцией 23.07.2018Налог на Роналду. Сколько заплатит Ювентус за его 1 сутки в клубе 20.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: фгвфл, аукцион, кредиты, пул
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 