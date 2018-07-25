Фонд гарантирования выставит на торги третий пул на 1,7 млрд грн

Три кредита ВиЭйБи Банка попробуют продать с одиннадцатой попытки

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал на 10 сентября аукцион по продаже пула трех кредитов юридических лиц на 1,7 млрд грн, говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.

В состав лота вошли права требования по трем кредитам ВиЭйБи Банка. Средний срок просрочки исполнения обязательств по кредитам - 4 года. При этом в залоге банка находятся товары в обороте: горох, рапс, пшеница.

Это - третий пул активов юридических лиц, сформированный Фондом гарантирования по календарному принципу. До этого, как сообщает Фонд, права требования по этим кредитам пытались продать десять раз.

Предполагается, что в ходе аукциона цена на лоты может упасть с начальных 338 млн грн до 68 млн грн.

В начале июля Фонд гарантирования представил политику формирования пулов корпоративных кредитов. В основу был положен так называемый календарный подход, когда в состав пула в хронологическом порядке проведения аукционов включаются активы, индивидуальная продажа которых не состоялась. Каждый последующий лот начинает формироваться автоматически, как только предыдущий достигнет установленной нижней границы по размеру пула - общая сумма задолженности по кредитам достигнет 1 млрд грн.

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При этом, нормативными актами Фонда установлено еще одно ограничение: задолженность по индивидуальному активом, включенным в состав пула, не может превышать 50% от общей задолженности пула. Поэтому, если задолженность по одному кредиту составляет 1,5 млрд грн - в состав пула будут включены права требования еще по нескольким кредитам, суммарная задолженность по которым составит также 1,5 млрд грн. Поэтому фактический размер пулов может варьироваться от одного до нескольких миллиардов гривень.