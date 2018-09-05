Фонд в очередной раз снизил цену на землю Родовид банка

Фонда гарантирования вкладов физических лиц попытается продать актив, ликвидируемого банка за 2,22 млрд грн

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12 сентября в системе ProZorro.Продажи состоится очередной аукцион по продаже более 113,5 га земли в Оболонском районе города Киев.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, актив находится на балансе АО Родовид Банк и на продажу выставляется с начальной ценой реализации 2,22 млрд грн.

"Целевое назначение земельного участка - строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Площадь выставленной на продажу участки - 113,5298 га. Располагается объект на ул. Озерной в Киеве", - говорится в сообщении.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20:00 11 сентября.

Это уже пятая попытка продать данный участок. Предыдущие аукционы оказались безрезультатными. Первая попытка продать участок состоялась 2 августа. Тогда пытались продать объект за 3,7 млрд грн. Позже актив выставлялся на продажу еще трижды – за 3,33 млрд грн, 2,96 млрд грн и 2,59 млрд грн.

Этот земельный участок находится в залоге НБУ по рефинансирование банка и изначально принадлежал фирме, приближенной к украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Долг Родовид Банка перед регулятором в 2014 году оценивался в 4,84 млрд грн.

По данным ЕББР, Украина с 2008 года в ликвидируемый сейчас Родовид Банк вложила $1,6 млрд.

В 2016 году бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина оценил этот участок в $500 млн, а минимальную сумму, которую можно за него получить, – в 10 млрд грн.