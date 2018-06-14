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14.06.2018, 10:58

Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира

Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира

По версии журнала, самым дорогим футболистом мира стал нападающий ФК Барселона Лионель Месси

Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes. Его годовой доход оценивается в $111 млн. Из этой суммы на зарплату и премии приходится $84 млн, на доходы от рекламы - $27 млн, свидетельствует рейтинг журнала.

Вторым в рейтинге оказался португальский футболист, игрок футбольного клуба Реал Мадрид Криштиану Роналду. Его доход оценили в $108 млн, из которых $61 млн - зарплата и премиальные, $47 млн - реклама.

Издание поясняет, что Мессии в рейтинге смог вырваться вперед благодаря выгодному продлению осенью 2017 года контракта с Барселоной.

Третье место в списке занял нападающий ПСЖ Неймар с доходом в $90 млн. Четвертым оказался Поль Погба ($29,5 млн), пятый - Луис Суарес ($26,9 млн).

Десятку самых высокооплачиваемым футболистом мира замыкают Серхио Агуэро с годовым доходом в $23,5 млн, Анхель ди Мария, зарплата которого составила $22,6 млн, Килиан Мбаппе - $22,5 млн, Тиагу Силва - $22,4 млн и Хамес Родригес – его зарплата оценивается в $16,8 млн.

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Теги: зарплата, Лионель Месси, доход, криштиану роналду, рейтинг forbes
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