Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира

По версии журнала, самым дорогим футболистом мира стал нападающий ФК Барселона Лионель Месси

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Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes. Его годовой доход оценивается в $111 млн. Из этой суммы на зарплату и премии приходится $84 млн, на доходы от рекламы - $27 млн, свидетельствует рейтинг журнала.

Вторым в рейтинге оказался португальский футболист, игрок футбольного клуба Реал Мадрид Криштиану Роналду. Его доход оценили в $108 млн, из которых $61 млн - зарплата и премиальные, $47 млн - реклама.

Издание поясняет, что Мессии в рейтинге смог вырваться вперед благодаря выгодному продлению осенью 2017 года контракта с Барселоной.

Третье место в списке занял нападающий ПСЖ Неймар с доходом в $90 млн. Четвертым оказался Поль Погба ($29,5 млн), пятый - Луис Суарес ($26,9 млн).

Десятку самых высокооплачиваемым футболистом мира замыкают Серхио Агуэро с годовым доходом в $23,5 млн, Анхель ди Мария, зарплата которого составила $22,6 млн, Килиан Мбаппе - $22,5 млн, Тиагу Силва - $22,4 млн и Хамес Родригес – его зарплата оценивается в $16,8 млн.