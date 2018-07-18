Франсис Малиж покмнет украинский офис ЕБРР

ЕБРР заменит Франсиса Малижа на посту ответственного за операции в Украине

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заменит Франсиса Малижа на посту ответственного за операции в Украине, Беларуси, Молдове и на Кавказе. Как сообщает пресс-служба ЕБРР, Малиж возглавит департамент финансовых учреждений банка.

Он продолжит руководить деятельностью ЕБРР в Украине, Беларуси, Молдове и на Кавказе до назначения преемника в данном регионе.

Малиж руководит украинским офисом с начала лета, поскольку директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер с 1 июня закончил работу в Украине.

"Он (Малиж - ред.) приступит к исполнению новых обязанностей в качестве управляющего директора в секторе финансовых учреждений из киевского офиса, сменив на этом посту Ника Тессимена, который покинет ЕБРР в августе", - уточняет пресс-служба.

Франсис Малиж стал региональным управляющим директором в 2014 году.