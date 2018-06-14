ФРС США повысила ключевую ставку

Американский финансовый регулятор поднял ставку на 0,25 пунктов

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Федеральная резервная система (ФРС) США 13 июня приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 1,75-2%. Решение было принято после двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

В сообщении FOMC отмечается, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет.

"Дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ключевой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, высоким показателям занятости и инфляции в районе таргета в 2%", - заявили в FOMC.

Регулятор заявил, что рассчитывает еще дважды повысить ставку в 2018 году.

Напомним, это уже второе повышение клю​чевой ставки в этом году. В марте ФРС также повысила ставку на 0,25 п.п. ФРС последовательно повышает базовую ставку с конца 2015 года. До этого она семь лет держалась на минимальном уровне.

Повышение ставки обычно приводит к укреплению курса доллара.