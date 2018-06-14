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14.06.2018, 09:21

ФРС США повысила ключевую ставку

ФРС США повысила ключевую ставку

Американский финансовый регулятор поднял ставку на 0,25 пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США 13 июня приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 1,75-2%. Решение было принято после двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

В сообщении FOMC отмечается, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет.

"Дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ключевой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, высоким показателям занятости и инфляции в районе таргета в 2%", - заявили в FOMC.

Регулятор заявил, что рассчитывает еще дважды повысить ставку в 2018 году.

Напомним, это уже второе повышение клю​чевой ставки в этом году. В марте ФРС также повысила ставку на 0,25 п.п. ФРС последовательно повышает базовую ставку с конца 2015 года. До этого она семь лет держалась на минимальном уровне.

Повышение ставки обычно приводит к укреплению курса доллара.

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Теги: ФРС, ключевая ставка, США
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