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20.06.2018, 11:32

Германия и Франция договорились создать бюджет еврозоны

Германия и Франция договорились создать бюджет еврозоны

В ЕС могут создать единый бюджет для сглаживания разницы в развитии экономик стран-членов

Во вторник, 19 июня, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон с участием членов правительств обеих стран договорились создать единый бюджет еврозоны параллельно с существующим бюджетом ЕС, сообщает DW.

Планируется, что бюджет будет сформирован в 2021 году, однако пока остается не решено, каким образом он будет наполняться.

По словам Меркель, он должен способствовать росту инвестиций и привести к постепенному сглаживанию разницы в развитии экономик стран, в которых действует единая европейская валюта.

Макрон, в свою очередь, заявил, что это будет "настоящий бюджет с ежегодными статьями доходов и расходов".

Ожидается, что детали бюджета будут представлены до конца этого года.

ФРГ и Франция выступают за изменение Европейского стабилизационного механизма, созданного в 2012 году для борьбы с долговым кризисом в ЕС. Его предлагается трансформировать в Европейский валютный фонд, который предназначен для оказания помощи странам Евросоюза, столкнувшимся с финансовыми проблемами.

Ранее президент Франции заявил, что хочет до конца года предложить Европе новую стратегию и не считает, что решением кризиса может стать отказ от глобализации.

До этого канцлер Германии также сказала, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения. 

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Теги: еврозона, ангела меркель, эмманюэль макрон, бюджет
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