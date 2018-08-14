14.08.2018, 15:00 ГФС назначила нового и.о. главы Офиса крупных налогоплательщиков

И.о. главы Офиса крупных налогоплательщиков назначен Днепропетровского управления Кирилл Коренюк Реклама Реклама Исполняющим обязанности руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) назначен Кирилл Коренюк - начальник Днепропетровского управления. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте. Согласно официальной биографии Коренюка, он работает в налоговых органах с 1993 года. С апреля 2015 года Коренюк возглавлял Специализированную государственную налоговую инспекцию по обслуживанию крупных плательщиков в Днепре. Ранее должность и.о. Офиса крупных налогоплательщиков занимал евгений Бамбизов. Читайте также Санкции в деле. Почему падают валюты России и Турции Штрафы или здравый смысл. Как “трудовые” проверки убивают бизнес

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