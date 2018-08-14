ГФС назначила нового и.о. главы Офиса крупных налогоплательщиков

Исполняющим обязанности руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) назначен Кирилл Коренюк - начальник Днепропетровского управления. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте.
Согласно официальной биографии Коренюка, он работает в налоговых органах с 1993 года.
С апреля 2015 года Коренюк возглавлял Специализированную государственную налоговую инспекцию по обслуживанию крупных плательщиков в Днепре.
Ранее должность и.о. Офиса крупных налогоплательщиков занимал евгений Бамбизов.
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