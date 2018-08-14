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14.08.2018, 15:00

ГФС назначила нового и.о. главы Офиса крупных налогоплательщиков

ГФС назначила нового и.о. главы Офиса крупных налогоплательщиков

И.о. главы Офиса крупных налогоплательщиков назначен Днепропетровского управления Кирилл Коренюк

Исполняющим обязанности руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) назначен Кирилл Коренюк - начальник Днепропетровского управления. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте.

Согласно официальной биографии Коренюка, он работает в налоговых органах с 1993 года.

С апреля 2015 года Коренюк возглавлял Специализированную государственную налоговую инспекцию по обслуживанию крупных плательщиков в Днепре.

Ранее должность и.о. Офиса крупных налогоплательщиков занимал евгений Бамбизов.

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Теги: ГФС, Кирилл Коренюк, Евгений Бамбизов
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