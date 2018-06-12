ГФС осталась в подчинении Минфина - Маркарова

Государственная фискальная служба останется в подчинении Министерства финансов, заверила Оксана Маркарова

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Государственная фискальная служба (ГФС) останется в подчинении Министерства финансов. Об этом сообщила ТСН и. о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Мне даже не придется ее отматывать, потому что на сегодня ГФС находится в подчинении Минфина и там она будет… Переподчинения не произошло», - подчеркнула она.

Маркарова добавила, что премьер Владимир Гройсман поддерживает такое положение вещей.

"Минфин формирует фискальную политику, ГФС администрирует налоги. Только вместе мы можем работать над многими вопросами, которые стоят сейчас с точки зрения администрирования налогов", - добавила Маркарова.

Правительство на закрытом заседании 23 мая проголосовало за переподчинение ГФС Кабинету министров.