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12.06.2018, 16:00

ГФС осталась в подчинении Минфина - Маркарова

ГФС осталась в подчинении Минфина - Маркарова

Государственная фискальная служба останется в подчинении Министерства финансов, заверила Оксана Маркарова

Государственная фискальная служба (ГФС) останется в подчинении Министерства финансов. Об этом сообщила ТСН и. о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Мне даже не придется ее отматывать, потому что на сегодня ГФС находится в подчинении Минфина и там она будет… Переподчинения не произошло», - подчеркнула она.

Маркарова добавила, что премьер Владимир Гройсман поддерживает такое положение вещей.

"Минфин формирует фискальную политику, ГФС администрирует налоги. Только вместе мы можем работать над многими вопросами, которые стоят сейчас с точки зрения администрирования налогов", - добавила Маркарова.

Правительство на закрытом заседании 23 мая проголосовало за переподчинение ГФС Кабинету министров.

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Теги: Минфин, ГФС, кму, Оксана Маркарова
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