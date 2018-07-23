Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

ДТП под Житомиром: четверо оставшихся в живых все еще "тяжелые"
23.07.2018, 15:50

ГФС подозревает крупную IT-компанию в уклонении от уплаты налогов

ГФС подозревает крупную IT-компанию в уклонении от уплаты налогов

Одну из известных IT-компаний пожозревают в уклонении от уплаты налогов при помощи фиктивного предприятия

Государственная фискальная служба (ГФС) подозревает одну из известных IT-компаний в уклонении от уплаты налогов путем привлечения фиктивного предприятия.

"В ходе анализа данной схемы сотрудники Офиса (крупных налогоплательщиков), сотрудничая с подразделениями налоговой милиции, установили, что в течение 2015 году предприятие осуществило приобретение информационно-консультативных услуг у фиктивного предприятия, которое, в свою очередь, приобретало данные услуги у других фиктивных фирм", - сообщает ГФС.

По результатам проверки предприятия, установлены факты занижения НДС и налога на прибыль в размере 3 млн. грн, сообщает ГФС.

Читайте также

Не под контролем. НБУ рассказал, когда справится с инфляцией 23.07.2018Налог на Роналду. Сколько заплатит Ювентус за его 1 сутки в клубе 20.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: налогообложение, ГФС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 