ГФС подозревает крупную IT-компанию в уклонении от уплаты налогов

Одну из известных IT-компаний пожозревают в уклонении от уплаты налогов при помощи фиктивного предприятия

Реклама Реклама

Государственная фискальная служба (ГФС) подозревает одну из известных IT-компаний в уклонении от уплаты налогов путем привлечения фиктивного предприятия.

"В ходе анализа данной схемы сотрудники Офиса (крупных налогоплательщиков), сотрудничая с подразделениями налоговой милиции, установили, что в течение 2015 году предприятие осуществило приобретение информационно-консультативных услуг у фиктивного предприятия, которое, в свою очередь, приобретало данные услуги у других фиктивных фирм", - сообщает ГФС.

По результатам проверки предприятия, установлены факты занижения НДС и налога на прибыль в размере 3 млн. грн, сообщает ГФС.