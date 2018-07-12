Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.07.2018, 12:25

ГФС заявляет о резком росте нарушений таможенных правил

ГФС заявляет о резком росте нарушений таможенных правил

За первое полугодие ГФС временно изъяла предметы нарушений таможенных правил на 389 млн грн

В течение первого полугодия 2018 года Государственная фискальная служба выявила более 22,4 тыс. нарушений таможенных правил. Об этом сообщает пресс-служба ГФС со ссылкой на директора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василия Поезда.

В среднем по каждому делу было изъято предметов правонарушения на 149 тыс. грн, что 12% больше, чем в прошлом году, отметили в службе.  

"Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 58% или на 8,2 тыс. дел. По более 2,6 тыс. делам о нарушении правил таможенни временно изъяты предметы правонарушений на сумму 389 млн грн", - заявил Поезд.

В ГФС сообщили, что ей на рассмотрение передали более 17 тыс. дел о нарушении таможенных правил, а по итогам их рассмотрения суд взыскал штрафов и конфискации на сумму 210 млн грн.

В то же время, судами было закрыто производство по 377 делам о нарушениях правил таможни на сумму 231 млн грн, что на 21% меньше - по количеству, и на 25% - по стоимости предметов правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также

С прицелом на выборы. К чему ведет снижение резервов НБУ 12.07.2018Как протекционизм Трампа навредил украинским металлургам 11.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: ГФС, нарушения, василий поезд, таможенные правила, суды
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 