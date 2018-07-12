ГФС заявляет о резком росте нарушений таможенных правил

За первое полугодие ГФС временно изъяла предметы нарушений таможенных правил на 389 млн грн

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В течение первого полугодия 2018 года Государственная фискальная служба выявила более 22,4 тыс. нарушений таможенных правил. Об этом сообщает пресс-служба ГФС со ссылкой на директора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василия Поезда.

В среднем по каждому делу было изъято предметов правонарушения на 149 тыс. грн, что 12% больше, чем в прошлом году, отметили в службе.

"Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 58% или на 8,2 тыс. дел. По более 2,6 тыс. делам о нарушении правил таможенни временно изъяты предметы правонарушений на сумму 389 млн грн", - заявил Поезд.

В ГФС сообщили, что ей на рассмотрение передали более 17 тыс. дел о нарушении таможенных правил, а по итогам их рассмотрения суд взыскал штрафов и конфискации на сумму 210 млн грн.

В то же время, судами было закрыто производство по 377 делам о нарушениях правил таможни на сумму 231 млн грн, что на 21% меньше - по количеству, и на 25% - по стоимости предметов правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.