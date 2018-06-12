Глава НБУ назвал условия приезда миссии МВФ

Для приезда миссии МВФ нужно провести пересмотр тарифов на газ и сбалансировать госбюджет, сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий

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Для приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину нужно провести пересмотр тарифов на газ, а также сбалансировать госбюджет. Об этом рассказал председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, пишет FinClub.

"Для следующего пересмотра программы МВФ нужно, чтобы приехала миссия. Ее приезд зависит от пересмотра тарифов на газ, а также проведенных переговоров с Министерством финансов о сбалансированности госбюджета", - сказал он.

Смолий отметил, что закон об антикоррупционном суде это верный шаг в направлении следующего пересмотра программы, но пока этого недостаточно.

Глава НБУ не уточнил, когда стоит ожидать следующего пересмотра программы, добавив, что это будет в текущем году.

По мнению Смолия, отставка министра финансов никак не влияет на переговоры с МВФ, поскольку фонд работает не с личностями, а институциями. И. о. министра финансов Оксана Маркарова имеет полное право ставить подпись под меморандумом МВФ, подчеркнул он.

Ранее Смолий говорил, что ожидает четвертого пересмотра программы и получения пятого транша МВФ к осени.

Минфин также ожидает получения транша от Фонда осенью этого года.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.