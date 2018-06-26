Глава совета НБУ: Мы не выполнили только обязательство по газу

Богдан Данилишин отметил, что из всех обязательств Украины перед МВФ невыполненным остается только повышение цены на газ для граждан

Реклама Реклама

Среди взятых Украиной обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) невыполненным остался только вопрос относительно цен на газ для граждан. Об этом сообщил глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин 5 каналу.

По его словам, эксперты из Украины и МВФ сейчас интенсивно сотруничают для решения этого вопроса.

Данилишин добавил, что тут есть недоработки со стороны правительства.

"Нужно было принять 278 постановление еще в прошлом году. Можно было создать и принять дорожную карту по его реализации”, - считает глава совета НБУ.

По мнению Данилишина, Украина не стоит на пороге дефолта, но риск прекращения сотрудничества с МВФ присутствует.

"Конечно, сейчас также говорят о том, что если мы не получаем транша от МВФ, наш ждут нелегкие времена... Мы не получаем соответствующие средства из МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ", – отметил он.

Данилишин добавил, что миссия МВФ может приехать в Украину до осени.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.

Ранее директор-распорядитель Кристин Лагард сообщила, что Фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе Высшем антикоррупционном суде.