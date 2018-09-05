Google Pay стал доступен еще в семи украинских банках

Еще семь украинских банков добавили возможность бесконтактной оплаты через сервис Google Pay, сообщает AIN.ua.
Ранее в список финучрежедний, которые поддерживают эту технологию входили ПриватБанк, Ощадбанк, УкрCиббанк, ПУМБ, Банк Пивденный, Таскомбанк, Монобанк, Альфа-Банк, Банк Восток и ОТП Банк.
При этом последние из этого списка – Банк Восток и ОТП Банк – добавили поддержку Google Pay еще в апреле, указывает издание.
По состоянию на 5 сентября, на странице справки Google Pay о поддерживаемых банках также числятся: МТБ Банк, Альтбанк, Мисто Банк, Юнекс Банк, Акордбанк, Радабанк и Креди Агриколь Банк. Однако, как отмечается, на сайтах указанных банков пока не упоминаний о возможности использовать их карты в сервисе от Google.
В январе текущего года Google запустил сервис Google Pay, который должен заменить платежные системы компании – Android Pay и Gооgle Wallet.
Впервые сервис Android Pay в Украине появился в ноябре 2017 года. Платежная система позволяет привязать к приложению банковские карты и расплачиваться ими с помощью смартфона через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату
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