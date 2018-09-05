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05.09.2018, 11:23

Google Pay стал доступен еще в семи украинских банках

Google Pay стал доступен еще в семи украинских банках

На странице справки Google Pay о поддерживаемых банках числятся еще семь финучреждений

Еще семь украинских банков добавили возможность бесконтактной оплаты через сервис Google Pay, сообщает AIN.ua.

Ранее в список финучрежедний, которые поддерживают эту технологию входили ПриватБанкОщадбанк, УкрCиббанк, ПУМБ, Банк Пивденный, Таскомбанк, Монобанк, Альфа-Банк, Банк Восток и ОТП Банк.

При этом последние из этого списка – Банк Восток и ОТП Банк – добавили поддержку Google Pay еще в апреле, указывает издание.

По состоянию на 5 сентября, на странице справки Google Pay о поддерживаемых банках также числятся: МТБ Банк, Альтбанк, Мисто Банк, Юнекс Банк, Акордбанк, Радабанк и Креди Агриколь Банк. Однако, как отмечается, на сайтах указанных банков пока не упоминаний о возможности использовать их карты в сервисе от Google.

В январе текущего года Google запустил  сервис Google Pay, который должен заменить платежные системы компании – Android Pay и Gооgle Wallet.

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Теги: Google Pay, Android Pay, Google, ПриватБанк, Ощадбанк
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