Госбюджет недосчитался почти 10 млрд грн доходов

По итогам первых шести месяцев текущего года дефицит государственного бюджета Украины составил 9,78 млрд грн, тогда как за аналогичный период этот показатель был сведен с профицитом в 29,04 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
По данным Госказначейства, дефицит общего фонда госбюджета за первое полугодие составил 12,98 млрд грн. При этом в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета оценивался в 1,7 млрд грн.
Заимствования за указанный период составили по общему фонду 84,15 млрд грн, хотя планировалось - 139,3 млрд грн, тогда как погашения – 104,73 млрд грн при плане 106,54 млрд грн.
В спецфонд в январе-июне привлечено 2,7 млрд грн займов при плане на весь год 17 млрд грн.
Отмечается, что за первое полугодие 2018 года приватизация принесла в госбюджет всего 500 тыс. грн из запланироанных 4,58 млрд грн.
Напомним, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.
По итогам первого полугодия доходы составили 449,01 млрд грн, расходы – 458,97 млрд грн.
По данным Минфина, по состоянию на 25 июля, годовой план по пополнению государственного бюджета выполнен на 48,9%.
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