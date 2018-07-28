Госбюджет недосчитался почти 10 млрд грн доходов

По итогам первого полугодия расходы страны оказались на 9,78 млрд грн больше, чем доходы

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По итогам первых шести месяцев текущего года дефицит государственного бюджета Украины составил 9,78 млрд грн, тогда как за аналогичный период этот показатель был сведен с профицитом в 29,04 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

По данным Госказначейства, дефицит общего фонда госбюджета за первое полугодие составил 12,98 млрд грн. При этом в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета оценивался в 1,7 млрд грн.

Заимствования за указанный период составили по общему фонду 84,15 млрд грн, хотя планировалось - 139,3 млрд грн, тогда как погашения – 104,73 млрд грн при плане 106,54 млрд грн.

В спецфонд в январе-июне привлечено 2,7 млрд грн займов при плане на весь год 17 млрд грн.

Отмечается, что за первое полугодие 2018 года приватизация принесла в госбюджет всего 500 тыс. грн из запланироанных 4,58 млрд грн.

Напомним, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

По итогам первого полугодия доходы составили 449,01 млрд грн, расходы – 458,97 млрд грн.

По данным Минфина, по состоянию на 25 июля, годовой план по пополнению государственного бюджета выполнен на 48,9%.