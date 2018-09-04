Госбюджет недовыполнен по доходам на 2,8 млрд грн

Доходы государственного бюджета Украины в августе составили 93,9 млрд грн, что на 2,8 млрд грн меньше, чем предусмотрено планом. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
По данным Госказначейства, по сравнению с августом 2017 года бюджетные поступления выросли на 17,6% или на 14,08 млрд грн.
Общий фонд получил в прошлом месяце 85,1 млрд грн, тогда как планом было предусмотрено на 3,5 млрд грн больше – 88,6 млрд грн. При этом этот показательна на 16,6% больше, чем тот, что был в прошлом году (72,9 млрд грн).
С начала года доходы госбюджета были на уровне 607,5 млрд грн, что почти на 80 млрд грн больше или 151,1% (527,8 млрд грн), чем в начале 2017-го.
Поступления в общий фонд за январь-август составили 551,6 млрд грн, что на 19,8% лучше прошлогоднего показателя (460,3 млрд грн).
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.