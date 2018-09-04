Госбюджет недовыполнен по доходам на 2,8 млрд грн

По данным Госказначейства, в августе доходы в госбюджет составили 93,9 млрд грн

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Доходы государственного бюджета Украины в августе составили 93,9 млрд грн, что на 2,8 млрд грн меньше, чем предусмотрено планом. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

По данным Госказначейства, по сравнению с августом 2017 года бюджетные поступления выросли на 17,6% или на 14,08 млрд грн.

Общий фонд получил в прошлом месяце 85,1 млрд грн, тогда как планом было предусмотрено на 3,5 млрд грн больше – 88,6 млрд грн. При этом этот показательна на 16,6% больше, чем тот, что был в прошлом году (72,9 млрд грн).

С начала года доходы госбюджета были на уровне 607,5 млрд грн, что почти на 80 млрд грн больше или 151,1% (527,8 млрд грн), чем в начале 2017-го.

Поступления в общий фонд за январь-август составили 551,6 млрд грн, что на 19,8% лучше прошлогоднего показателя (460,3 млрд грн).