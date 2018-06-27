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27.06.2018, 10:25

Госбюджет ушел в минус - Минфин

Госбюджет ушел в минус - Минфин

Госбюджет Украины за январь-май сведен с дефицитом, тогда как в аналогичном периоде прошлого года он был профицитным

Дефицит госбюджета в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года бюджет был профицитным (26,5 млрд грн). Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

Общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд грн. В прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 6,6 млрд грн.

Расходы бюджета за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд грн, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года. При этом расходы по общему фонду выросли на 24,8% - до 354,1 млрд грн.

Доходы госбюджета выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда выросли на 22,7% - до 337,7 млрд грн.

Поступления от налогов выросли на 18,3% - до 298 млрд грн. Среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль – на 77,9% до 50,6 млрд грн. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% - до 13,1 млрд грн.

Неналоговые поступления выросли на 68% - до 68 млрд грн, в том числе 32 млрд грн – средства, перечисленные Нацбанком, 8 млрд грн – плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.

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Теги: госбюджет, дефицит, Минфин
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