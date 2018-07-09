Госдолг не должен был стать проблемой - Яресько

У Украины нет стратегии управления госдолгом, считает экс-министр

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Пиковые выплаты по обслуживанию государственного долга Украины в 2019 -2022 годах могли не быть критичными для экономики при условии более высоких темпов роста ВВП. Об этом в интервью LIGA.net рассказала экс-министр финансов Наталья Яресько.

"Мы исходили [в ходе реструктуризации в 2015 года] из того, что ВВП продемонстрирует более стремительный рост и дополнительные выплаты не станут чем-то существенным на этом фоне. Но этого не произошло", - сказала Яресько.

По ее словам, у правительства при этом по-прежнему нет внятной стратегии управления госдолгом. "Стратегия может быть какой угодно, но у нас ее просто нет. Еще не поздно что-то изменить, но нужно хотя бы двигаться в этом направлении. Но где это движение?", - отметила экс-министр.

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Яресько сейчас она живет в Пуерто-Рико, где возглавляет Совет по финансовому урегулированию, курируя вопрос реструктуризации внешнего долга острова.

Должность министра финансов Украины она занимала с декабря 2014 по апрель 2016 года. При яресько Украина договорилась о пролонгации части обязательств государства на $15 млрд, которые правительству нужно было погасить в 2015 - 2019 годах. Срок погашения отлижили на 4 года, взамен кредиторы получили более высокую ставку дохода и новые ценные бумаги, генерирующие выплаты в случае, если ВВП Украины достигнет $125 млрд и будет расти на 3% в год и выше.

Действие этих бумаг рассчитано до 2040 года.