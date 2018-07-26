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26.07.2018, 13:35

В России появятся офшоры

В России появятся офшоры

Госдума одобрила законопроект о создании офшоров в Приморье и Калининграде

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. Об этом сообщает Интерфакс.

Стать резидентами внутренних офшоров на западе и востоке России смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Также перерегистрироваться в САР не смогут банки, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и другие поднадзорные центробанку страны-агрессора структуры.

Зарегистрировавшиеся в САР компании будут получать статус международных. Они должны инвестировать в России от 50 млн руб. за полгода.

В САР будут действовать низкие налоговые ставки. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющие компании, контролирующие органы и суды.

Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов бизнесу в САР не придется.

Компании САР также освободят от валютного контроля – они не будут считаться валютными резидентами России. Однако всем российским компаниям при заключении договоров или расчетов с таким бизнесом придется соблюдать правила валютного контроля.

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Теги: Россия, законопроект, офшор
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