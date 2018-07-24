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24.07.2018, 16:40

Госдума России одобрила повышение НДС

Госдума России одобрила повышение НДС

Для выполнения предвыборных обещаний Владимира Путина нужны сотни миллиардов рублей

Госдума РФ приняла законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

По мнению российских властей, от повышения НДС бюджет получит сотни миллиардов рублей дополнительных доходов. Они необходимы для выполнения предвыборных обещаний президента РФ, изложенных в очередном майском указе.

По оценке Минфина, в следующем году казна получит порядка 630 млрд рублей. В 2021 году сумма возрастет до 730 млрд рублей.

Компенсировать бизнесу рост фискальной нагрузки российское правительство намерено ускоренным возмещением НДС экспортерам, а также снижением порога для ускоренного возврата НДС до 2 млрд руб. и сокращением срока камеральных налоговых проверок.

По прогнозам Минэкономразвития, повышение НДС замедлит экономический рост с 1,9% в 2018 году до 1,4% в 2019 году (а ко II кварталу 2019 года темпы могут упасть ниже 1%), рост инвестиций снизится с 3,5 до 3,1%, а реальных зарплат - с 6,3 до 1%.

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Теги: НДС, Россия, налоги
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