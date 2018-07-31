Госфинмониторинг насчитал подозрительных операций на 300 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга насчитала за первое полугодие коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Об этом Госфинмониторинг сообщает на официальном сайте.
Проверки проводились с участием финансовой разведки, отмечает ведомство.
Госфинмониторинг направил в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ около 500 материалов о подозрительных операциях.
Служба продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о $1,5 млрд.
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