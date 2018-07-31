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31.07.2018, 15:35

Госфинмониторинг насчитал подозрительных операций на 300 млрд грн

Госфинмониторинг насчитал подозрительных операций на 300 млрд грн

Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы около 500 сообщений о подозрительных операциях

Государственная служба финансового мониторинга насчитала за первое полугодие коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Об этом Госфинмониторинг сообщает на официальном сайте.

Проверки проводились с участием финансовой разведки, отмечает ведомство.

Госфинмониторинг направил в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ около 500 материалов о подозрительных операциях.

Служба продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о $1,5 млрд.

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Теги: Госфинмониторинг
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