Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 млрд грн

Служба подготовила и направила в правоохранительные органы 438 материалов 197 млрд грн

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Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ведомства.

За отчетный период Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов).

Данные материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; ГФС – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; СБУ – 83 материала; НАБУ – 101 материал.

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, и совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом, составляет 197,1 млрд грн.