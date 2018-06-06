Гособлигации Украины упали на новостях об увольнении Данилюка

Украинские евробонды упали в цене на фоне сообщений о "увольнительной" от Гройсмана

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После того как премьер-министр Владимир Гройсман внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка, украинские облигации, номинированные в долларах США, начали дешеветь.

Как сообщает Reuters, стоимость гособлигаций со сроком погашения в 2026 и 2027 годах снизилась на более чем $0,07. Более короткие бонды упали в цене на около $0,02, отмечает агентство.

Ранее сегоня Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение Данилюка.

Позже министр финансов, комментируя "увольнительную" от Гройсмана заявил, что на него в течение года якобы оказывают давление с требованием поддержать "раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков".

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23 мая 2018 года Данилюк на заседании Кабмина добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность замминистра. После перепалки с Гройсманом ему отказали. Премьер предположил, что Данилюк "хочет сменить место работы" и якобы решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой. Глава Минфина заявил, что в отставку не собирается и пожаловался на Гройсмана "Большой семерке".