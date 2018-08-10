Госстат зафиксировал снижение потребительских цен в июле

В Украине - дефляция. Цены по итогам прошлого месяца снизились на 0,7%

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В Украине потребительские цены в июле по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,7%, с начала года отмечен рост на 3,6%, к июлю прошлого года цены выросли на 8,9%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%. Больше всего (на 12,4-7,6%) подешевели овощи, фрукты и яйца. На 1,1-0,2% снизились цены на молоко и молочные продукты, сало, масло, свинину. В то же время на 1,9-0,7% подорожали сахар, продукты переработки зерновых, хлеб, рис, мясо птицы, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,8%, в т.ч. табачные изделия - на 2,6%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 4,2%, канализацию - на 2,8%, водоснабжение - на 2,2%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном вызвано подорожанием проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,6%. Вместе с тем на 0,3% подешевели топливо и масла.

Напомним, в июне 2018 года инфляция замедлилась - до 9,9% в годовом измерении (по сравнению с 11,7% в мае). В месячном исчислении цены не изменились.

НБУ прогнозирует, что уровень инфляции по итогам 2018 года не превысит 8,9%.