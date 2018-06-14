Гривня стала лидером по темпам укрепления к доллару - Bloomberg

Украинская гривна больше всех валют в мире укрепилась по отношению к доллару за последние полгода, сообщает Bloomberg.
В агентстве отмечают, что укрепление гривни продолжается даже несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка, войны на востоке Украины, которую поддерживает Россия, а также заморозку международной финансовой помощи и повышение валютной ставки до 17% со стороны МВФ.
При этом по данным агентства, украинская валюта против доллара укрепилась на 7,7%, и таким образом обошла в рейтинге грузинский лари и колумбийский песо.
В свою очередь, заместитель председателя НБУ Олег Чурий подчеркнул, что основная задача банка заключается в том, чтобы избежать зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.
"Это достаточно опасно, потому что, если у вас есть негативные настроения, инвесторы просто покидают рынок, и это создает огромное давление на денежно-кредитную политику и обменный курс. Но это не тот случай для Украины", - отметил он.
В НБУ утверждают, что с осени 2017 года Украина получила около $550 млн "горячего капитала", из которых около $200 млн были получены, когда рыночная борьба начала захватывать другие развивающиеся страны. "Это совершенно другая история по сравнению с другими развивающимися рынками", - сказал Чурий.
В НБУ подчеркнули, что сейчас для Украины важны иностранные инвесторы.
Также в Нацбанке заявляют, что ставка снижаться не будет, пока фиксируется сильная инфляция. "Не думаю, что мы сможем смягчить денежно-кредитную политику, пока не увидим сильную тенденцию дезинфляции. Жесткая денежно-кредитная политика позволит нам вернуть инфляцию к цели в середине следующего года, а не раньше", - констатировал он.
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