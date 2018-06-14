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Украина отстает от Грузии в реформах для вступления в НАТО – МИД
14.06.2018, 10:34

Гривня стала лидером по темпам укрепления к доллару - Bloomberg

Гривня стала лидером по темпам укрепления к доллару - Bloomberg

Bloomberg назвало гривну валютой-чемпионом среди развивающихся стран

Украинская гривна больше всех валют в мире укрепилась по отношению к доллару за последние полгода, сообщает Bloomberg.

В агентстве отмечают, что укрепление гривни продолжается даже несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка, войны на востоке Украины, которую поддерживает Россия, а также заморозку международной финансовой помощи и повышение валютной ставки до 17% со стороны МВФ.

При этом по данным агентства, украинская валюта против доллара укрепилась на 7,7%, и таким образом обошла в рейтинге грузинский лари и колумбийский песо.

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Олег Чурий подчеркнул, что основная задача банка заключается в том, чтобы избежать зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.

"Это достаточно опасно, потому что, если у вас есть негативные настроения, инвесторы просто покидают рынок, и это создает огромное давление на денежно-кредитную политику и обменный курс. Но это не тот случай для Украины", - отметил он.

В НБУ утверждают, что с осени 2017 года Украина получила около $550 млн "горячего капитала", из которых около $200 млн были получены, когда рыночная борьба начала захватывать другие развивающиеся страны. "Это совершенно другая история по сравнению с другими развивающимися рынками", - сказал Чурий.

В НБУ подчеркнули, что сейчас для Украины важны иностранные инвесторы.

Также в Нацбанке заявляют, что ставка снижаться не будет, пока фиксируется сильная инфляция. "Не думаю, что мы сможем смягчить денежно-кредитную политику, пока не увидим сильную тенденцию дезинфляции. Жесткая денежно-кредитная политика позволит нам вернуть инфляцию к цели в середине следующего года, а не раньше", - констатировал он.

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Теги: нацбанк, Александр Данилюк, Олег Чурий, курс гривни
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