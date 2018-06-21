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Рада принимает законопроект о национальной безопасности: стрим
21.06.2018, 11:35

Гройсман назвал сотрудничество с МВФ вынужденной мерой

Гройсман назвал сотрудничество с МВФ вынужденной мерой

Без сотрудничества с МВФ Украина не сможет обеспечивать стабильность национальной экономики, подчеркнул премьер Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) вынужденной мерой, которая необходима для оздоровления экономики и стабилизации в стране. Об этом пишет УНИАН.

"Это вынужденное сотрудничество", - сказал он.

По словам Гройсмана, без сотрудничества с МВФ Украина не сможет обеспечивать стабильность национальной экономики. "Для обеспечения стабильности нам требуется доступ к внешним ресурсам - для перекредитования, для уменьшения процентов на обслуживание тех долгов, которые были взяты в предыдущие периоды. А что нам сегодня делать?", - сказал он.

По словам премьера, сотрудничество с МВФ необходимо также для того, чтобы было время на выполнение задачи обеспечить рост экономики на уровне 5-7% в год, что позволит Украине спокойно обслуживать долги и развиваться.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.

Ранее директор-распорядитель Кристин Лагард сообщила, что Фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе Высшем антикоррупционном суде.

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Теги: МВФ
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