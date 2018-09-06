Гройсман пообещал ужесточить борьбу с зарплатами в конвертах

Правительство анонсировало ряд решений, направленных на борьбу с теневым рынком труда

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Кабинет министров инициирует принятие и дальнейшее воплощение ряда решений, направленных на защиту прав наемных работников с учетом соблюдения условий труда и дальнейшей социальной защиты при достижении пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам премьера, поводом для этого стали нередкие случаи, как нарушения прав работников, так и невозможности проверить соблюдение законодательства, когда инспекторов просто не допускают на предприятия.

В правительстве отметили, что наиболее проблемными отраслями оказались строительство, торговля, охранные услуги и гостинично-ресторанный бизнес. Там зафиксировано наибольшее количество нелегальных и неоформленных должным образом работников, заявляют в Кабмине.

Отмечается, что в региональном разрезе лидируют Харьковская, Киевская, Ивано-Франковская, Одесская области.

Глава правительства подчеркнул, что выполнение законодательных норм - это не только защита работника, но и наполнение бюджетов разных уровней и пенсионного фонда, дотация по которому равна тем ассигнованиям, которые приходится тратить на обслуживание госдолга. "Мы сегодня боремся за каждую копейку - и по таможне, и по других сферах. Так же будем бороться с серой занятостью", - заявил Гройсман.

Он предложил принять в ближайшее время решение о проведении совместных межведомственных проверок предприятий, разработать алгоритм таких проверок и дать время работодателям на выполнение всех законодательных норм. "Я не сторонник наказания - надо людям объяснить. Пожалуйста, оформляйте работников. Мы даем месяц. Но потом на нас не обижайтесь", - добавил он.

По данным ГФС, с начал текущего года в Украине было выявлено 4,2 тыс. наемных работников без официального оформления. Всего, согласно информации Гоструда, сегодня количество работающего населения в Украине превышает 16 млн человек.