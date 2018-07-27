IFC может войти в капитал Укргазбанка до конца года

И.о министра финансов сообщила, что Укргазбанк выполнил почти все условия меморандума с IFC

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Международная финансовая корпорация (IFC) может войти в капитал Укргазбанка (Киев) до конца года. Об этом сообщает Интерфакс-Украины со ссылкой на и.о. главы министерства финансов Оксану Маркарову.

"Думаю, что вхождение Международной финансовой корпорации в Укргазбанк может произойти еще до конца года. Сегодня и банк выполнил все условия меморандума и "дорожной карты", и выполнены все требования с точки зрения политик. Единственное, что осталось, - обновить состав набсовета в соответствии с замечаниями IFC. И сразу после этого, уже осенью, будем выходить на согласование решения о вхождении IFC в капитал", - рассказала она.

Маркарова также сообщила, что ЕБРР намерен войти в капитал государственного Ощадбанка (Киев).

"Так же - Ощадбанк и ЕБРР. Этот процесс сдерживается только одним - исключением банка из списка компаний, запрещенных к приватизации. Надеюсь, что с этим точечным изменением Верховная Рада нас поддержит. Если в сентябре парламент разрешит ЕБРР вхождение в миноритарную долю Ощадбанка, то, возможно, до конца года мы успеем и с этим", - сказала она.

По словам Маркаровой, в настоящее с потенциальными партнерами обсуждаются вопросы оценки проблемного портфеля госбанков.

При этом она добавила, что при вхождении инвестора, возможно, эти активы будут выведены за рамки соглашения. "Это будет "плюс" для государственного бюджета, поскольку мы сможем вернуть часть средств, которые были государством вложены в банк через проблемные кредиты", - сказала она.

По данным НБУ, по состоянию на 1 января Укргазбанк был четвертым банком по размеру активов (80,106 млрд грн) среди 84 действующих в стране финучреждений.

Укргазбанк создан 21 июля 1993 года. На 1 января 2018 года его бенефициарным владельцем являлось государство в лице Министерства финансов (94,9 % акций).