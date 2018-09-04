Инфляция в Турции бьет рекорды

В Турции зафиксировали самые высокие темпы годовой инфляции с конца 2003 года

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Потребительские цены в августе выросли в Турции на 17,9% по сравнению с августом предыдущего года. Это самые высокие темпы годовой инфляции с конца 2003 года. Об этом свидетельствуют данные турецкого статистического управления.

Как сообщает AFP, в июле темпы инфляции находились на уровне 15,85%, и последний скачок подтверждает усиление давления на центральный банк с точки зрения необходимости повышения процентных ставок.

Накануне турецкая валюта подешевела до 6,6 лиры за доллар, потеряв за день около 1,5%.

Турецкая лира с начала текущего года упала на более чем 40% к доллару на фоне опасений о влиянии на денежно-кредитную политику президента страны Тайипа Эрдогана и ухудшения отношений с США.

Падение лиры спровоцировало страхи о том, что турецкие компании могут столкнуться с трудностями в погашении долгов в твердой валюте, а также оказало давление на европейские банки, имеющие потенциальные риски в Турции.

Ранее сообщалось, правительство Германии планирует оказать Турции экстренную финансовую помощь в связи с опасением, что ее экономические проблемы могут дестабилизировать регион.