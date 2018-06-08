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Депутат Мураев в центре скандала: назвал Сенцова "террористом"
08.06.2018, 14:25

И.о. министра финансов назвала приоритеты в работе министерства

И.о. министра финансов назвала приоритеты в работе министерства

И.о. министра финансов Оксана Маркарова назвала приоритеты в работе своего министерства

И.о. министра финансов Оксана Маркарова назвала три ключевых приоритета в работе министерства. Об этом пишет Экономическая правда.

Первым и главным приоритетом и.о. министра финансов назвала бюджетную эффективность.

"Я планирую вернуться к полноценному внедрению среднесрочного бюджетирования (на три года – ред.) и надеюсь, что мы найдем поддержку в парламенте. Конечно, это и выполнение бюджета 18-года, и работа над бюджетом 19-года ", - отметила она.

Второй приоритет, по словам Маркаровой, - это макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков.

"Это постепенное уменьшение нашего дефицита - когда мы тратим ровно столько, сколько зарабатываем. А также углубление сотрудничества со всеми нашими международными партнерами - МВФ, Всемирным банком", - сказала Маркарова.

Еще одним приоритетом она назвала поддержку экономического роста.

"Ситуация в экономике и финансах неплохая, ситуация под контролем", - отметила и.о. министра финансов.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман представил Маркарову коллективу Министерства финансов.

Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка.

Аналитика: Неприкасаемый министр: сможет ли Гройсман избавиться от Данилюка

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Теги: экономика, госбюджет, Минфин, Оксана Маркарова
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