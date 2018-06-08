И.о. министра финансов назвала приоритеты в работе министерства

И.о. министра финансов Оксана Маркарова назвала три ключевых приоритета в работе министерства. Об этом пишет Экономическая правда.
Первым и главным приоритетом и.о. министра финансов назвала бюджетную эффективность.
"Я планирую вернуться к полноценному внедрению среднесрочного бюджетирования (на три года – ред.) и надеюсь, что мы найдем поддержку в парламенте. Конечно, это и выполнение бюджета 18-года, и работа над бюджетом 19-года ", - отметила она.
Второй приоритет, по словам Маркаровой, - это макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков.
"Это постепенное уменьшение нашего дефицита - когда мы тратим ровно столько, сколько зарабатываем. А также углубление сотрудничества со всеми нашими международными партнерами - МВФ, Всемирным банком", - сказала Маркарова.
Еще одним приоритетом она назвала поддержку экономического роста.
"Ситуация в экономике и финансах неплохая, ситуация под контролем", - отметила и.о. министра финансов.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман представил Маркарову коллективу Министерства финансов.
Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка.
Аналитика: Неприкасаемый министр: сможет ли Гройсман избавиться от Данилюка
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.