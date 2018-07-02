Из Германии мигранты перевели почти 18 млрд евро

Германия вошла в четверку стран, откуда больше всего мигранты переводят свои средства в другие страны

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Сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. В 2016 году около 17,7 миллиардов евро было переведено из Германии в страны происхождения мигрантов, что на 6,5 миллиардов больше, чем в 2007 году, сообщает DW.

Отмечается,что Германия вошла в число стран, откуда больше всего мигранты переводят свои средства. Выше ФРГ в этом списке стоят только США, Саудовская Аравия и Швейцария, уточняет издание.

Правительство Германии оценивает большое количество денежных переводов как "стимулирующее развитие", поскольку деньги в результате оказываются у людей в развивающихся странах. К 2030 году намечено сократить порой очень высокие издержки по переводам до уровня менее чем три процента.

Представитель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Маркус Фронмайер высказал подозрение, что получатели социальных пособий в Германии часть своих денег также отправляют родственникам в страны происхождения. Фронмайер подчеркнул, что развитие в других странах не может проводиться за счет немецкой социальной системы.

АдГ потребовала запретить мигрантам переводить в другие страны деньги из своих пособий. В тоже время в партии Союз-90/ зеленые считают, что денежные переводы вносят свой вклад и в борьбу с причинами массовой миграции. "Беженцы дают жизненные перспективы людям в своих странах, тем самым удерживая их от опасного эмигрантского пути в Европу", - заявил представитель партии Уве Кекериц.