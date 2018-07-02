Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.07.2018, 12:10

Из Германии мигранты перевели почти 18 млрд евро

Из Германии мигранты перевели почти 18 млрд евро

Германия вошла в четверку стран, откуда больше всего мигранты переводят свои средства в другие страны

Сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. В 2016 году около 17,7 миллиардов евро было переведено из Германии в страны происхождения мигрантов, что на 6,5 миллиардов больше, чем в 2007 году, сообщает DW.

Отмечается,что Германия вошла в число стран, откуда больше всего мигранты переводят свои средства. Выше ФРГ в этом списке стоят только США, Саудовская Аравия и Швейцария, уточняет издание.

Правительство Германии оценивает большое количество денежных переводов как "стимулирующее развитие", поскольку деньги в результате оказываются у людей в развивающихся странах. К 2030 году намечено сократить порой очень высокие издержки по переводам до уровня менее чем три процента.

Представитель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Маркус Фронмайер высказал подозрение, что получатели социальных пособий в Германии часть своих денег также отправляют родственникам в страны происхождения. Фронмайер подчеркнул, что развитие в других странах не может проводиться за счет немецкой социальной системы.

АдГ потребовала запретить мигрантам переводить в другие страны деньги из своих пособий. В тоже время в партии Союз-90/ зеленые считают, что денежные переводы вносят свой вклад и в борьбу с причинами массовой миграции. "Беженцы дают жизненные перспективы людям в своих странах, тем самым удерживая их от опасного эмигрантского пути в Европу", - заявил представитель партии Уве Кекериц.

Читайте также

На краю черного списка. Почему в Украине буксует деофшоризация 27.06.2018Куда идут платежные новации. Интервью со стратегом Mastercard 27.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Маркус Фронмайер, мигранты, денежные переводы, уве кекериц
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 