Из МВФ уходит главный экономист

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд уйдет в отставку в конце декабря 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ со ссылкой на главу Фонда Кристин Лагард.
Отмечается, что Обстфельд, который уже более трех лет занимает пост советника по экономическим вопросам и директора департамента исследований МВФ, вернется на работу в Калифорнийский университет в Беркли.
Поиск его преемника начнется в ближайшее времени.
Обстфелд занял пост главного экономиста МВФ в сентябре 2015 года. До этого он работал профессором экономики в Калифорнийском университете. С 2014 по 2015 годы он входил в состав группы экономических советников при президенте США Бараке Обаме, а также консультировал центральные банки ряда стран мира.
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