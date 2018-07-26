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26.07.2018, 11:53

Из МВФ уходит главный экономист

Из МВФ уходит главный экономист

Морис Обстфельд покинет должность в Фонде, чтобы вернутся в Калифорнийский университет в Беркли

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд уйдет в отставку в конце декабря 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ со ссылкой на главу Фонда Кристин Лагард.

Отмечается, что Обстфельд, который уже более трех лет занимает пост советника по экономическим вопросам и директора департамента исследований МВФ, вернется на работу в Калифорнийский университет в Беркли.

Поиск его преемника начнется в ближайшее времени.

Обстфелд занял пост главного экономиста МВФ в сентябре 2015 года. До этого он работал профессором экономики в Калифорнийском университете. С 2014 по 2015 годы он входил в состав группы экономических советников при президенте США Бараке Обаме, а также консультировал центральные банки ряда стран мира.

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Теги: МВФ, отставка, кристина лагард, морис обстфельд
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