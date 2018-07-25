К закрытию межбанка доллар подешевел на 6 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В среду, 25 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,63/26,68, к закрытию котировки составили 26,585/26,61.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,59, максимальные – 26,64. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,61, максимальные – 26,68.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4211/0,4224, к закрытию котировки составили 0,4211/0,4218.

Торги по евро начались с котировок 31,1544/31,2102, к закрытию котировки составили 31,0991/31,1257.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"