К закрытию межбанка доллар подорожал на 10 коп

В среду, 18 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,28/26,32, к закрытию котировки составили 26,38/26,43.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,27, максимальные – 26,38 Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,3, максимальные – 26,43.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4185/0,4196, к закрытию котировки составили 0,42.
Торги по евро начались с котировок 30,5688/30,6127, к закрытию котировки составили 30,69/30,75.
*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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